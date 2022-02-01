Ученые назвали напиток, который может привести к внезапной остановке сердца

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Ученые предупредили, что энергетики могут стать причиной остановки сердца. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Дело в том, что они содержат гуарану, в которой кофеина в два раза больше, чем в кофе. Кроме того, в настоящее время у специалистов нет точного представления о том, как гуарана взаимодействует с женьшенем и таурином, что делает энергетические напитки потенциально опасными.

Специалисты подчеркивают, что употребление данного напитка вредно для представителей всех возрастов.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, что разовое употребление энергетика неопасно, однако при ежедневном употреблении можно заработать проблемы с нервной системой и желудочно-кишечным трактом. Также она не рекомендовала смешивать их с алкоголем и кофе, поскольку это может оказать повышенную нагрузку на сердце.