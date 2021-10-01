В Госдуме поддержали идею размещать на упаковке энергетиков информацию об их вреде

Фото: depositphotos/BrunoWeltmann

Депутат Госдумы Светлана Бессараб оценила идею размещать на упаковке энергетиков информацию о вреде их потребления, сообщает RT.

На сегодняшний день, по ее словам, это достаточно распространенная проблема, особенно среди подростков.

"Молодые люди считают, что потребление энергетических напитков не приносит абсолютно никакого вреда организму. На самом деле это далеко не так, производители энергетиков лукавят, когда не указывают соответствующую информацию на своей продукции. Поэтому поддержу однозначно такое предложение", – заключила Бессараб.

Ранее руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко письмо с предложением размещать на упаковке энергетиков информацию об их вреде.

Он подчеркнул, что российские медики, как и эксперты ВОЗ, не раз предупреждали о вреде этих напитков, чрезмерное потребление которых может привести к сахарному диабету, сердечно-сосудистым и иным заболеваниям.

