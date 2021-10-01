В РФ предложили размещать предупреждающую информацию на энергетиках

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Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко письмо с предложением размещать на упаковке энергетиков информацию о вреде их потребления. Об этом сообщает RT.
В своем обращении Курдесов подчеркнул, что российские медики, как и эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неоднократно предупреждали о вреде энергетиков, чрезмерное потребление которых может привести к сахарному диабету, сердечно-сосудистым и иным заболеваниям.
По его словам, в России энергетики пользуются популярностью, в том числе среди молодежи, которая не всегда осознает возможные последствия употребления таких напитков.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность распространения на энергетические напитки принципа реализации табачной продукции, а именно нанесения на значительную площадь упаковки энергетических напитков как визуальной, так и текстовой информации о возможных негативных последствиях потребления данной продукции", – говорится в обращении.
Как ранее рассказала онколог Елена Смирнова, соки, газированная вода и энергетики способны увеличивать риск возникновения рака толстой кишки в два раза. В своем обращении эксперт сослалась на исследование врачей Вашингтонского университета.
По ее словам, у подростков степень риска возрастала на треть и не снижалась даже при исключении соков и газировок в более позднем возрасте.
"Пищевая революция": энергетики
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