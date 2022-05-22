В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом почти в 70 странах

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Заболеваемость коронавирусом растет в порядка 70 странах мира, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, это происходит на фоне резкого сокращения тестирования на коронавирус и снятия всех ограничений. В ВОЗ также обратили внимание на рост смертности от COVID-19 в Африке.

"Мы призываем все страны быть готовыми повторно ввести и адаптировать меры в сфере здравоохранения и социальные меры, если это необходимо", – цитирует его ТАСС.

Глава организации подчеркнул необходимость добиться охвата вакцинацией не менее 70% населения, а медицинские работники, пожилые люди должны быть вакцинированы на 100%. Гебрейесус добавил, что на данный момент показателя в 70% достигли 57 стран, а средний уровень вакцинации в мире составляет 60%.

Он отметил, что пандемия еще не закончилась.

Ранее главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что необходимые эпидемиологические нормы в период вакцинации от коронавируса москвичей были достигнуты, сообщила главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Специалист подчеркнула, что пандемия продемонстрировала необходимость обсуждения нового подхода к вакцинации.

