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10:15

Общество

Американские ученые обнаружили маркеры, которые укажут на продолжительность жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Американские ученые выявили маркеры, которые укажут, сколько лет жизни осталось человеку. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В рамках исследования специалисты рассматривали 186 факторов, которые могли бы повлиять на продолжительность жизни.

Среди них:

  • возраст;
  • раса;
  • пол;
  • образование;
  • доходы;
  • индекс массы тела;
  • заболевания;
  • самооценка здоровья;
  • депрессия;
  • наличие вредных привычек;
  • когнитивные способности;
  • физическая активность;
  • анализы крови.

Так, в результате выяснилось, что наиболее сильными предсказателями долгой жизни были сохранение физической активности в повседневной жизни и сохранение умственных способностей.

Также ученые обратили внимание на маркер GlycA. По словам экспертов, чем выше его уровень, тем ожидаемая продолжительность жизни меньше. Уточняется, что GlycA свидетельствует о выраженности воспаления в организме – оно лежит в основе многих возрастных заболеваний.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что возникшие после коронавируса поражения легких, а также сердечно-сосудистой и центральной нервной систем могут сократить продолжительность жизни.

Эксперт объяснил, что при нарушении свертывающей системы крови увеличивается риск тромбозов, инфарктов и инсультов, что может сократить продолжительность жизни, а при поражении нервной системы преждевременная смерть возможна, если человек попадет в ситуацию, где нужно быстро реагировать и быть острожным.

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