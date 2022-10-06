10:15Общество
Американские ученые обнаружили маркеры, которые укажут на продолжительность жизни
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Американские ученые выявили маркеры, которые укажут, сколько лет жизни осталось человеку. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
В рамках исследования специалисты рассматривали 186 факторов, которые могли бы повлиять на продолжительность жизни.
Среди них:
- возраст;
- раса;
- пол;
- образование;
- доходы;
- индекс массы тела;
- заболевания;
- самооценка здоровья;
- депрессия;
- наличие вредных привычек;
- когнитивные способности;
- физическая активность;
- анализы крови.
Так, в результате выяснилось, что наиболее сильными предсказателями долгой жизни были сохранение физической активности в повседневной жизни и сохранение умственных способностей.
Также ученые обратили внимание на маркер GlycA. По словам экспертов, чем выше его уровень, тем ожидаемая продолжительность жизни меньше. Уточняется, что GlycA свидетельствует о выраженности воспаления в организме – оно лежит в основе многих возрастных заболеваний.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что возникшие после коронавируса поражения легких, а также сердечно-сосудистой и центральной нервной систем могут сократить продолжительность жизни.
Эксперт объяснил, что при нарушении свертывающей системы крови увеличивается риск тромбозов, инфарктов и инсультов, что может сократить продолжительность жизни, а при поражении нервной системы преждевременная смерть возможна, если человек попадет в ситуацию, где нужно быстро реагировать и быть острожным.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!