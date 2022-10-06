Американские ученые обнаружили маркеры, которые укажут на продолжительность жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Американские ученые выявили маркеры, которые укажут, сколько лет жизни осталось человеку. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В рамках исследования специалисты рассматривали 186 факторов, которые могли бы повлиять на продолжительность жизни.

Среди них:

возраст;

раса;

пол;

образование;

доходы;

индекс массы тела;

заболевания;

самооценка здоровья;

депрессия;

наличие вредных привычек;

когнитивные способности;

физическая активность;

анализы крови.

Так, в результате выяснилось, что наиболее сильными предсказателями долгой жизни были сохранение физической активности в повседневной жизни и сохранение умственных способностей.

Также ученые обратили внимание на маркер GlycA. По словам экспертов, чем выше его уровень, тем ожидаемая продолжительность жизни меньше. Уточняется, что GlycA свидетельствует о выраженности воспаления в организме – оно лежит в основе многих возрастных заболеваний.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что возникшие после коронавируса поражения легких, а также сердечно-сосудистой и центральной нервной систем могут сократить продолжительность жизни.

Эксперт объяснил, что при нарушении свертывающей системы крови увеличивается риск тромбозов, инфарктов и инсультов, что может сократить продолжительность жизни, а при поражении нервной системы преждевременная смерть возможна, если человек попадет в ситуацию, где нужно быстро реагировать и быть острожным.



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