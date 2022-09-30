Иммунолог перечислил сокращающие жизнь последствия COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Возникшие после коронавируса поражения легких, а также сердечно-сосудистой и центральной нервной систем могут сократить продолжительность жизни. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"При воздействии на центральную нервную, сердечно-сосудистую системы, на легкие все проблемы реализуются значительным образом уже за первый год с момента появления первых симптомов COVID-19. Первый, второй, третий год – по сути дела, самые значительные риски могут быть в это время", – отмечает эксперт.
При нарушении свертывающей системы крови увеличивается риск тромбозов, инфарктов и инсультов, что может сократить продолжительность жизни, объясняет Крючков.
При поражении нервной системы, которое проявляется устойчивым нарушением внимания, преждевременная смерть возможна, если человек попадет в ситуацию, где нужно быстро реагировать и быть острожным, продолжает иммунолог.
"Нарушение краткосрочной памяти и внимания могут сказаться опосредованно. Например, может увеличиться число случаев попадания в ДТП. Или человек работает на заводе или еще где-то и рискует в большей степени, потому что становится менее внимательным", – заключил Крючков.
Ранее были названы симптомы затяжного коронавируса. Чаще всего у переболевших COVID-19 наблюдается вялость и усталость. Также встречаются туман в голове, нарушение внимания и тревожность. В число распространенных жалоб входят и проблемы со сном. Реже у перенесших коронавирус диагностируют депрессию.
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