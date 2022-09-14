Иммунолог назвал признаки затяжного коронавируса

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При затяжном коронавирусе у человека наблюдается сильная усталость, туман в голове, одышка, выпадение волос, нарушение обоняния, тревожность и головные боли. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Ранее в ВОЗ сообщили, что женщины по сравнению с мужчинам в два раза больше подвержены затяжному коронавирусу. Причем риски возрастают у тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме. По данным ученых, затяжной коронавирус может наблюдаться у каждой третьей женщины против каждого пятого мужчины.
По словам Крючкова, наиболее часто при затяжном коронавирусе наблюдается выраженная усталость, вялость и отсутствие энергии, которые мешают повседневной жизни.
У многих наблюдается нарушение сна, продолжает эксперт. Если поражены легкие, у человека может быть одышка, особенно при физической нагрузке.
"Может быть выпадение волос, нарушение обоняния, когда изменяется восприятие запахов и вкусов. Головные боли, кстати, появляются и усиливаются", – перечисляет иммунолог.
В большинстве случаев такие симптомы не проходят самостоятельно, поэтому Крючков советует обязательно обратиться к врачу.
Ранее россиянам, перенесшим COVID-19, дали рекомендации по восстановлению памяти и улучшению концентрации. Отмечается, что в этом вопросе следует учитывать возраст человека. Если речь идет о молодых людях, то им достаточно начать тренировки памяти, а также повысить физическую активность. Гражданам в возрасте, которые и до болезни страдали от проблем с памятью, следует обратиться к врачу. Возможно, им будут назначено медикаментозное лечение.
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