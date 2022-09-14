Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

13:50

Главная / Новости /

Иммунолог назвал признаки затяжного коронавируса

"Не проходит само": названы признаки затяжного коронавируса
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

При затяжном коронавирусе у человека наблюдается сильная усталость, туман в голове, одышка, выпадение волос, нарушение обоняния, тревожность и головные боли. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее в ВОЗ сообщили, что женщины по сравнению с мужчинам в два раза больше подвержены затяжному коронавирусу. Причем риски возрастают у тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме. По данным ученых, затяжной коронавирус может наблюдаться у каждой третьей женщины против каждого пятого мужчины.

По словам Крючкова, наиболее часто при затяжном коронавирусе наблюдается выраженная усталость, вялость и отсутствие энергии, которые мешают повседневной жизни.

Расстройство со стороны нервной системы и высшей нервной деятельности. Это может быть нарушение краткосрочной памяти, внимания, туман в голове. Нередко это тревожность, значительно реже депрессия.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

У многих наблюдается нарушение сна, продолжает эксперт. Если поражены легкие, у человека может быть одышка, особенно при физической нагрузке.

"Может быть выпадение волос, нарушение обоняния, когда изменяется восприятие запахов и вкусов. Головные боли, кстати, появляются и усиливаются", – перечисляет иммунолог.

В большинстве случаев такие симптомы не проходят самостоятельно, поэтому Крючков советует обязательно обратиться к врачу.

У некоторых симптомы могут пройти, но всем надеяться на это не надо, потому что все-таки во многих случаях это не проходит само, даже в течение как минимум шести месяцев с момента наступления острого коронавируса.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Ранее россиянам, перенесшим COVID-19, дали рекомендации по восстановлению памяти и улучшению концентрации. Отмечается, что в этом вопросе следует учитывать возраст человека. Если речь идет о молодых людях, то им достаточно начать тренировки памяти, а также повысить физическую активность. Гражданам в возрасте, которые и до болезни страдали от проблем с памятью, следует обратиться к врачу. Возможно, им будут назначено медикаментозное лечение.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать