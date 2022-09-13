Врач заявил, что COVID-19 стирает иммунологическую память к перенесенным инфекциям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков заявил, что коронавирус может стирать иммунологическую память организма к инфекциям.

"У коронавируса такое свойство неприятное, он может частично, скажем так, дилетантским языком, "стирать" память иммунологическую на перенесенные ранее инфекции", – передает ТАСС его слова.

Тимаков обратил внимание на то, что сейчас наблюдается обострение ветрянки и опоясывающего лишая.

"Обострение идет инфекций, которые у нас "сидят" – это герпес-группы, то есть и ветрянка обостряется, и у детей в том числе мы видим с вами рецидивы ветрянки и опоясывающего лишая, кстати, что очень редко было в доковидные времена", – сказал он.

Врач также отметил, что после COVID-19 заметно снижается иммунитет, и человек начинает чаще болеть. Кроме того, различные заболевания он переносит тяжелее.

Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что чаще всего от последствий "Омикрон"-штамма умирают люди пожилого возраста, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

По словам вирусолога, лучшая защита от рисков, сопряженных с COVID-19, – регулярная вакцинация. Это касается не только людей из групп риска, но и всех остальных. При этом прививаться следует не реже чем раз в полгода.

До этого иммунолог Николай Крючков заявлял, что эволюция коронавируса продолжается, поэтому появления нового суперштамма в России исключать нельзя. По его словам, более сильные линии SARS-CoV-2 могут появиться уже этой осенью.