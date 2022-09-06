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Иммунолог назвал причины прогнозируемого роста смертности от COVID-19

"Возникли условия": может ли в РФ вырасти смертность от COVID-19
обществоэксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что прогнозируемый рост смертности от коронавируса в России может быть связан со снижением коллективного иммунитета и возвращением людей в свои города.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что в ближайшее время смертность от COVID-19 может в два раза подняться в РФ. В связи с этим он призвал россиян ревакцинироваться.

По словам Владимира Болибока, возвращение людей в города и снижение уровня коллективного иммунитета способны привести к значительному подъему заболеваемости коронавирусом в стране и, как следствие, к росту смертности.

Люди вернулись в города, школьники пошли в школы, дети пошли в детские сады. Количество социальных контактов резко увеличилось, отпускной сезон закончился, и совершенно естественно возникли условия для более интенсивного распространения коронавирусной инфекции.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

"У нас есть ослабление коллективного иммунитета. Основной пик заболеваемости "Омикроном" приходился на февраль – март, и спустя полгода у людей, которые тогда переболели, приобретенный в результате инфицирования иммунитет исчез. Прибавьте шесть месяцев к февралю – марту, это как раз сентябрь – октябрь. То есть сейчас эти люди, утратив свой иммунитет, становятся снова восприимчивы к коронавирусной инфекции", – объясняет эксперт.

По прогнозам иммунолога, значительный рост смертности от коронавируса в РФ, вероятно, может произойти через несколько недель. "Сейчас, если мы видим рост динамики заболевших в разы, то у нас через три недели, то есть в двадцатых числах сентября вырастет летальность, которая отстает примерно на три недели от заболеваемости", – считает эксперт.

Чтобы этого не допустить, специалист рекомендует вакцинироваться и ревакцинироваться.

Летом в Санкт-Петербурге публиковали данные, кто находится в реанимации или у кого летальный исход. Там были только непривитые, либо те, кто значительно пропустил ревакцинацию, делал ее год назад и позже.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский перечислил места с высоким риском заражения коронавирусом. Опасными эксперт назвал замкнутые пространства с большим количеством людей, например общественный транспорт в часы-пик.

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