COVID-19 может ухудшить состояние пациента с онкологией – врач

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Существуют некоторые варианты COVID-19, способные приостановить как процесс выздоровление от онкологии, так и в целом ухудшить все течение заболевания. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.
"Когда вот это был достаточно агрессивный штамм, тогда мы видели, что прооперированные больные, онкологически ослабленные или находящиеся под воздействием токсической химиотерапии, тогда мы видели, что ухудшалась ситуация", – заявил Каприн, написали РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в России спрогнозировали увеличение распространения COVID-19. Ситуация связана с началом учебного года и резким ухудшением погоды.
Также специалисты рассказали о возможном появлении нового штамма COVID-19 в Китае. Врачи утверждают, что он может возникнуть из-за ослабления ковидных ограничений в стране.
Эксперт допустил рост заболеваемости COVID-19 через 1–2 недели после Дня знаний
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