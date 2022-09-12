106-летний мужчина назвал главные принципы долгой и счастливой жизни

Американец Гарольд Шаллер, который отпраздновал 106-летие, назвал главные причины долгой и счастливой жизни. Об этом сообщает WINK-TV.

Участник Второй мировой войны, который проживает в городе Нейплс, штат Флорида, назвал самым ценным в жизни – жену и детей. На вопрос о том, в чем заключается главный секрет долголетия, мужчина ответил: "Не умирайте". Он также посоветовал молодым людям не стареть и не спорить с женой.

Свое 106-летие Шаллер отметил в доме престарелых в кругу друзей и родных. Он также выразил надежду, что сможет устроить такой же праздник в 2023 году.

Ранее психолог Эдуард Грабарь рассказал, что для увеличения продолжительности жизни и минимизации проблем со здоровьем необходимо заниматься физической активностью, правильно питаться и избегать стресса. Как отметил специалист, зачастую до 30 лет люди чувствуют себя вечно молодыми, а о здоровой старости задумываются обычно слишком поздно.

