Старейшая женщина в мире назвала причину своего долголетия

Фото: depositphotos/belchonock

Старейшая в мире женщина, 118-летняя французская монахиня Люсиль Рандон, считает, что причиной ее долголетия является употребление вина и шоколада, передает Eat This, Not That.

Как отметила женщина, живущая с Рандон в доме престарелых, она каждый день пьет по бокалу вина.

При этом долгожительница рассказала, что всю жизнь занималась оказанием помощи людям. По ее словам, работа не убивала, а поддерживала. Женщина продолжала работать вплоть до 108 лет.

"Люди должны помогать друг другу и любить друг друга, а не ненавидеть", – подчеркнула Рандон.

Ранее стало известно, что долгожители каждый день добавляют в свой рацион много фруктов и овощей собственного производства. Так, жители японской Окинавы едят кабочу, в которой содержатся витамины, железо и клетчатка, а в Греции люди предпочитают мускатную тыкву.