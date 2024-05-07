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Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы, сообщает РИА Новости.

Он признался, что принимает участие в мероприятии из уважения к Владимиру Путину, а также ради памяти прадедушки, прошедшего Великую Отечественную войну.

По словам российского активиста в Австралии Семена Бойкова, известного как австралийский казак, несмотря на все угрозы со стороны руководства ВСУ и украинской прессы, Сырский на протяжении уже 10 лет участвует в автопробеге на День Победы.

"У нас сложилась такая традиция – устраивать автопробег по Сиднею в этот день, и Сырский сегодня начал его на джипе с российским флагом и Георгиевской лентой. Он заявил о поддержке президента и поздравил его с инаугурацией, подтвердив свое положительное отношение к СВО. Он также почтил память Дня Победы", – сказал Бойков.

Активист рассказал, что австралийская полиция мешала участникам автопробега. Одного из участников даже оштрафовали на 337 долларов за российский флаг.

Ранее сообщалось, что операторы наружной рекламы 9 мая проведут в Москве памятную акцию. В течение всего Дня Победы на всех цифровых билбордах, а также на работающих на зданиях медиаконструкциях будут показываться ролики, посвященные памяти участников ВОВ и мероприятиям "Бессмертного полка".

