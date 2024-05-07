В Подмосковье завершили модернизацию сотовой сети к началу дачного сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Подмосковье завершили модернизацию сети сотового оператора "Билайн" к началу дачного сезона, сообщает пресс-служба компании.

"Одним из этапов этого проекта стало перераспределение устаревшего частотного ресурса UMTS 900 на современный LTE 900. В результате скорость мобильного интернета выросла в 2 раза в этом диапазоне и значительно увеличилась зона покрытия 4G. Сеть LTE стала ловить там, где раньше был только 3G и 2G", – говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь высокоскоростной мобильный интернет доступен клиентам в самых удаленных СНТ, малых населенных пунктах и на дорогах.

По данным "Билайн.Аналитики", доля трафика 4G в Московской области составляет уже 99,5%, а общий объем скачанной клиентами информации в 4G вырос на 17% в марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в стандарт 4G переведены более 4 300 базовых станций.

"С началом мая жители Москвы регулярно выезжают за город как для отдыха, так и для работы. И, конечно, смартфон остается для москвичей главным помощником в решении ежедневных задач – навигация, рабочие встречи, заказ продуктов, просмотр видео и многое другое. В эти дни объем передачи данных в Подмосковье увеличивается в среднем на 25%, и мы в том числе сделали так, чтобы нагрузка на сеть не отразилась на качестве связи", – рассказал директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" ("Билайн") Олег Бирюков.

По данным пресс-службы, с расширением покрытия 4G возросла доступность технологии VoLTE (Voice over LTE) – голосовой трафик через 4G в регионе вырос на 12% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, "Билайн" увеличил протяженность волоконно-оптических линий связи – самого быстрого способа передачи информации на любые расстояния – на 550 километров. Таким образом, общая длина оптоволоконных кабельных линий связи в Москве и Московской области на начало года составляет более 13 тысяч километров, заключили в компании.

Ранее сообщалось, что сотовая связь пятого поколения будет работать на частотах диапазона 4,4–4,99 гигагерца в городах и густонаселенных районах России. По словам специалиста по частотному планированию сотовых сетей, связь 5G и 6G относится в России к перспективным технологиям. Это означает, что теперь указанный диапазон частот можно распределять между операторами.