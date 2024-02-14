14 февраля, 05:27Технологии
В РФ определили диапазон частот 5G для городов и густонаселенных районов страны – СМИ
Фото: depositphotos/tatsianama
Сотовая связь пятого поколения будет работать на частотах диапазона 4,4–4,99 гигагерца в городах и густонаселенных районах России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на новую редакцию Таблицы распределения полос радиочастот в РФ, утвержденную правительством.
По словам специалиста по частотному планированию сотовых сетей, связь 5G и 6G относятся в России к перспективным технологиям. Это означает, что теперь указанный диапазон частот можно распределять между операторами.
Однако перед этим власти и бизнес должны провести их конверсию: очистить от радиооборудования, которое несовместимо с сотовой связью. Помимо этого, нужно разработать условия их распределения, добавил эксперт.
Ранее СМИ писали о том, что военные и гражданские связисты смогут совместно использовать одни и те же частоты благодаря системе их динамического применения. Соответствующую схему для ускорения внедрения 5G в России предложили в Минцифры.
До этого сообщалось, что отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready запустят в опытную эксплуатацию до 2030 и 2035 года соответственно. Также запланировано внедрение практики совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развертывания сетей 5G, а к 2035 году – 6G.
"Техно": система 5G
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