Силовики и гражданские связисты РФ будут совместно пользоваться 5G-частотами – СМИ

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Военные и гражданские связисты смогут совместно использовать одни и те же частоты благодаря системе их динамического применения. Соответствующую схему для ускорения внедрения 5G в России предложили в Минцифры, сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы госкомиссии по радиочастотам.

Отмечается, что подобная схема нужна, чтобы в дефицитном диапазоне, в котором, кроме сотовых операторов, работают и прочие организации, можно было применять частоты совместно.

По словам специалиста по управлению частотным спектром, во время динамического использования частот на них в случае необходимости работает оборудование более приоритетного потребителя, а работа менее приоритетных временно прекращается.

Участник рынка связи рассказал газете, что у одного из российских операторов уже есть опыт практического применения данного принципа. Он добавил, что для операторов подобный механизм является возможностью не получать постоянные ограничения на использования спектра, а применять его, когда он не используется в интересах основного пользователя. Как правило, это госорганы и организации, отметил он.

По мнению экспертов, динамическое использование частот может решить проблему с их конверсией, которая в силу некоторых причин не решается в России уже много лет. Помимо этого, такая практика позволит обеспечить развитие сетей пятого поколения в стране.

Ранее сообщалось, что отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready запустят в опытную эксплуатацию до 2030 и 2035 года соответственно. Также запланировано внедрение практики совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развертывания сетей 5G, а к 2035 году – 6G.

До этого стало известно, что Минцифры РФ планирует прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи. Отмечалось, что технология пейджинга является устаревшей и в России полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи.

"Техно": система 5G