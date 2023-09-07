Минцифры РФ прекратит лицензирование пейджинговой связи

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Минцифры РФ планирует прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи. Информация об этом содержится в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке отмечается, что технология пейджинга является устаревшей и в России полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи.

Добавляется, что последняя выданная на подобную связь лицензия истекла в июне. В ведомстве заявили, что считают избыточным и невостребованным существующее регулирование в этой сфере.

Пик популярности пейджеров в РФ пришелся на 1990-е годы. При помощи устройств можно было обмениваться текстовыми сообщениями посредством радиоканала.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке отечественного магазина приложений RuStore на ввозимые в Россию телефоны.

В конце августа правительством РФ были утверждены дополнительные правила предустановки отечественного магазина приложений RuStore на гаджеты, согласно которым он будет внедряться даже при запрете от правообладателей операционных систем (ОС). В кабмине подчеркнули, что данная мера позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров.

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