Российское оборудование 5G и 6G-Ready запустят в опытную эксплуатацию до 2035 года

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Отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready запустят в опытную эксплуатацию до 2030 и 2035 года соответственно. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Стратегию развития отрасли связи до 2035 года, которую утвердило российское правительство.

В документе указано, что это будет проводиться в рамках первого этапа реализации стратегии. Кроме того, запланировано внедрение практики совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развертывания сетей 5G, а к 2035 году – 6G.

Ранее сообщалось, что сети мобильной связи 3G могут отключить в РФ в 2027 году. По мнению директора департамента госрегулирования телеком-рынка Минцифры РФ Дмитрия Тура, в 2025 году прекратится работа фиксированного беспроводного доступа в интернет в крупных российских городах, а 2027-м – отключение сетей 3G.

"Техно": система 5G