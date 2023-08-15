Минцифры планирует ввести сеть 5G в городах РФ с населением больше 100 тыс человек

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К 2035 году сети 5G должны работать на российском оборудовании во всех городах страны с населением от 100 тысяч человек, к этому же сроку могут начать коммерческую эксплуатацию сетей 6G. Подобные цели звучат в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, опубликованном на сайте Минцифры РФ.

"Второй этап (2031–2035 годы) включает полную замену оборудования стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное ТКО", – следует из документа.

Он также включает в себя возможность создания выделенных сегментов Сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критических инфраструктур и служб безопасности.

Согласно тексту документа, в стране предлагается завершить использование технологий 3G к 2030 году с высвобождением радиочастотного спектра для современных технологий. С 2023-го по 2030-й будет реализован первый этап стратегии. Ведомство хочет представить разработку и внедрить отечественное оборудование стандарта LTE на сетях связи. Этот же этап включает будущую эксплуатацию российского телекоммуникационного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство хочет провести пилотный запуск сетей 5G в 2025 году. По его словам, эксперимент организуют в российских городах-миллионниках.



"Техно": система 5G