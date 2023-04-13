"Роскосмос" разработает систему связи direct-to-cell

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В 2023 году госкорпорация "Роскосмос" планирует начать разработку системы подключения мобильных устройств к сети при отсутствии сотовой инфраструктуры direct-to-cell ("прямо к сотовому"). Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Он обратил внимание, что в настоящее время в мире есть много идей, направленных на получение прямого доступа к мобильному со спутника без дополнительного оборудования.

"В этом году мы открываем работу по системному проектированию облика такой группировки", – приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует провести пилотный запуск сетей 5G на базовых станциях в некоторых российских городах. Эксперимент будет организован в регионах, численность которых превышает миллион человек. Как уточнил глава ведомства Максут Шадаев, запуск пилота запланирован на 2025 год.



В "Роскосмосе" заявили, что оборудование по проекту "ЭкзоМарс-2022" вернут из Европы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!