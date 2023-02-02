Эксперт оценил достоинства и недостатки российского домашнего интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

IT-специалист Андрей Чазов рассказал о положительных и негативных различиях между российским и европейским интернетом. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, в Европе провайдеры обязывают клиентов пользоваться своими услугами месяцами и годами, угрожая возможной необходимостью выплатить неустойку.

"Некоторые компании устанавливают минимальный период нерасторжения договора в три месяца с момента подключения, а у кого-то этот период может быть и до нескольких лет", – отметил специалист.

Чазов обратил внимание на то, что в России контракт с провайдером можно расторгнуть в любой момент. Однако существует плата за подключение тарифа – в европейских странах такая практика практически не встречается.

Порядок подключения интернета в РФ выгодно отличается по срокам, заявил специалист. Весь процесс занимает от двух до четырех дней с момента обращения, в то время как в Европе потребуется около недели.

Дополнительным расходом при оформлении подключения к интернету становится плата за роутер. У европейских провайдеров стоимость устройства фиксированная и включена в тариф. В России сумму ежемесячного платежа за роутер можно настроить, причем она не будет влиять на стоимость самого тарифа.

Средняя скорость домашнего интернета в Европе составляет 95 Мбит/с против 75 Мбит/с в России. Европейский интернет также может похвастаться самым современным стандартом связи, Wi-Fi 6.

В декабре стало известно, что российские операторы сотовой связи начали извещать клиентов о повышении стоимости тарифов с 2023 года. В компаниях объясняют рост тарифов повышенными затратами на покупку и эксплуатацию оборудования.



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