Около 1800 малых населенных пунктов подключат к интернету в 2023 году – Минцифры

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Около 1800 сел и деревень в рамках программы "Устранение цифрового неравенства" подключат к интернету в 2023 году. Об этом сообщает Минцифры РФ в своем официальном телеграм-канале.

Данная программа является одним из приоритетных проектов Минцифры, согласно ее планам, к 2030 году интернет проведут во все населенные пункты с населением от 100 до 500 человек. Населенные пункты, для которых будет создана инфраструктура в первую очередь, выбираются голосованием.

"1800 сёл и деревень, набравших наибольшее количество голосов, подключат к сети в 2023 году", – указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что участие в голосовании приняли почти 900 тысяч человек, из которых 300 тысяч проголосовали по почте, а еще 600 тысяч отдали свой голос на сайте Госуслуг.

Ранее Минцифры представило правительству России законопроект об уголовной ответственности за утечку личных данных пользователей. За утечку персональных данных в ведомстве предлагали наказание в виде денежного взыскания в размере от 300 тысяч до 2 миллионов рублей или лишения свободы сроком до 6 или 10 лет.

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