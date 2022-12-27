Аналитик спрогнозировал подорожание мобильных тарифов в пределах 12% в 2023 году

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Российские операторы сотовой связи начали извещать клиентов о повышении стоимости тарифов с 2023 года. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", архивные тарифы того же "МегаФона" подорожают примерно на 10%.

Сами компании объясняют решения о повышении цен ростом затрат на покупку и эксплуатацию оборудования. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин при этом напомнил, что ФАС разрешила операторам индексировать тарифы исключительно по уровню инфляции, а значит, в следующем году они подорожают не более чем на 12%, уверен он.

"Официальная инфляция по итогам 2022 года будет в районе 12%. То есть максимальное повышение тарифов – те самые 12%. У нас пока в среднем операторы на 10–10,5% их меняют. <...> Это меньше уровня инфляции, они запас оставляют", – отметил Муртазин.

В то же время специалист успокоил – тарифы не изменятся одномоментно, а пользователям параллельно будут предлагать более выгодные, оптимизированные тарифы, в которых, например, безлимитный интернет распространяется только на мессенджеры.

Ранее ФАС признала "МегаФон" виновным в необоснованном повышении стоимости услуг. В мае этого года оператор повысил цены в среднем на 12%, что превышало текущий уровень инфляции.

Теперь компания должна понизить тарифы, ей также будет назначен штраф.



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