17:08Технологии
Операторы "большой четверки" подписали форвардные контракты поставок базовых станций из РФ
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Операторы "большой четверки" – МТС, "МегаФон", "Билайн" и Tele2 – подписали форвардные контракты поставок базовых станций из РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
"Контракты операторов связи с российскими производителями оборудования. Этот пункт уже выполнили все операторы большой четверки. Они представили комиссии подписанные форвардные контракты", – говорится в сообщении.
Поставки начнут осуществляться с 2025 года, с 2028 года можно будет использовать только базовые российские станции.
До этого в Минцифры исключили ухудшение качества мобильной связи в РФ после ухода с отечественного рынка производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson. Об уходе компаний с российского рынка стало известно 7 сентября и 29 августа соответственно.
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