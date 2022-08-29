Компания Ericsson окончательно покинет Россию

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Производитель телекоммуникационной техники из Швеции Ericsson окончательно покинет Россию. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"По мере выполнения наших обязательств перед заказчиками в ближайшие месяцы Ericsson будет постепенно сворачивать деятельность в России", – говорится в сообщении.

Всем 400 сотрудникам в РФ оказывается финансовая и социальная поддержка. При этом, подчеркнули в организации, большинство из них уже находились в оплачиваемом отпуске.

До этого "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщал, что часть сотрудников Ericsson перейдут в новую компанию, которую учредят российские топ-менеджеры.

В свою очередь, в "Ростехе" уточняли, что первое время операторы смогут использовать ранее приобретенные запасные комплекты. Вместе с тем в компании отмечали, что они не безграничны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

