Производитель чая Milford ушел из РФ

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Немецкая компания Laurens Spethmann Holding AG&Co. KG, которая занимается производством чая и сахарозаменителей Milford, вышла из российского бизнеса. Об этом сообщает РБК.

В материале говорится, что владельцем 100% дочернего предприятия холдинга, ООО "Милфорд", стал его генеральный директор Илья Блинов.

Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз (в нее входит "Милфорд") Дмитрий Востриков рассказал изданию, что Milford еще в 2014 году перенес производство в Россию в рамках импортозамещения, а компания продолжает работу на рынке России.

Ранее сообщалось, что производитель шоколада и других кондитерских изделий Lindt&Spruengli объявил о намерении покинуть российский рынок. В компании заявили, что поддержат российских сотрудников, а процедуру ухода из РФ проведут в соответствии с местным законодательством.

В российском министерстве сельского хозяйства заявили, что уход Lindt&Spruengli не приведет к сокращению ассортимента, в том числе за счет развития российских марок шоколада и кондитерских изделий.

