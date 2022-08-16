Производитель шоколада Lindt объявил о своем уходе из России

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Производитель шоколада и других кондитерских изделий Lindt&Spruengli покидает российский рынок. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте компании.

"Компания Lindt&Spruengli приняла решение покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местным законодательством", – говорится в сообщении.

Еще в марте компания приняла решение о закрытии российских магазинов и приостановке всех поставок в Россию.

В начале августа стало известно, что крупнейший производитель чая Ekaterra, владеющий брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, намерен покинуть российский рынок. В фирме отметили, что нынешняя ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес. Выпускать продукцию в России компания прекратит уже к концу года. Однако все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.