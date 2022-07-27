Специи и приправы Kamis могут покинуть российский рынок

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Американская компания McCormick&Co, владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти из России. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в продовольственной рознице.

В сети продуктовых магазинов "Вкустер" заявили, что дистрибьютор "Камис-Приправы" распродает товарные остатки, после чего марка покинет российский рынок. Кроме того, уже наблюдаются перебои с поставками. В свою очередь, в "Ленте" сообщили, что у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента.

Отмечается, что McCormick&Co прекратила различные промоакции и новые инвестиции после начала спецоперации на украинской территории.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.

В июле министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что список товаров для параллельного импорта расширен наименованиями продукции Lego, BMW и Siemens.

Глава Минпромторга РФ уточнил, что порядка 25 тысяч зарубежных компаний зарегистрированы в РФ, из них лишь около 150 приняли решение об уходе с российского рынка. В период с 7 по 31 мая более 130 тысяч товаров из списка параллельного импорта было завезено в Россию, а их статистическая стоимость превысила 1,8 миллиарда долларов.