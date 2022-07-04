В Минпромторге заявили о расширении перечня товаров для параллельного импорта

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Список товаров для параллельного импорта расширен наименованиями продукции Siemens и BMW, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на международной промышленной выставке "Иннопром-2022".

"Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там, в том числе удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня. А, наоборот, включены компании Siemens, BMW – те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок", – приводит РИА Новости его слова.

В список также намерены добавить Lego, а Duracell, Wilo и Merries – исключить из него.

Глава Минпромторга РФ уточнил, что порядка 25 тысяч зарубежных компаний зарегистрированы в РФ, из них лишь около 150 приняли решение об уходе с российского рынка.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали, в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.

