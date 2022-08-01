Чаи Lipton, Saito и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Крупнейший производитель чая Ekaterra, владеющий брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, намерен покинуть российский рынок. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.
В фирме отметили, что нынешняя ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес. Выпускать продукцию в России компания прекратит уже к концу года. Однако все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.
Ранее стало известно, что компания McCormick&Co, владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти из России. В сети продуктовых магазинов "Вкустер" заявили, что дистрибьютор "Камис-Приправы" распродает товарные остатки, после чего марка покинет российский рынок. Кроме того, отмечалось, что уже наблюдались перебои с поставками. В свою очередь, в "Ленте" сообщили, что у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента.
McCormick&Co прекратила различные промоакции и новые инвестиции после начала спецоперации на украинской территории.
H&M распродает свой бизнес в России
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