Kraft Heinz продаст бизнес по производству детского питания в России – СМИ

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Американская компания Kraft Heinz решила продать свой бизнес в России по производству детского питания. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в инвесткругах.

Такое решение было принято концерном из-за проведения российской спецоперации на Украине. По информации источника, на продажу выставлены предприятия "Хайнц-Георгиевск" в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 тысяч тонн сухих, жидких каш и пюре в год, а также бренды "Умница" и "Сами с усами".

Отмечается, что весь бизнес Kraft Heinz по выпуску детского питания в России оценивается в 2,5–3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что компания McCormick&Co, владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти из России. В сети продуктовых магазинов "Вкустер" заявили, что дистрибьютор "Камис-Приправы" распродает товарные остатки, после чего марка покинет российский рынок. Кроме того, отмечалось, что уже наблюдались перебои с поставками. В свою очередь, в "Ленте" сообщили, что у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента.

McCormick&Co прекратила различные промоакции и новые инвестиции после начала спецоперации на украинской территории.