Уход Lindt с рынка РФ не приведет к сокращению ассортимента – Минсельхоз

Фото: depositphotos/belchonock
Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что компания Lindt&Spruengli AG занимала незначительную долю российского рынка по своей категории продукции, передает ТАСС.
По оценкам ведомства, производитель шоколада занимал малую часть высокого ценового сегмента.
"Вместе с тем многие отечественные компании производят премиальный шоколад, не уступающий иностранным брендам по вкусовым характеристикам и качеству. Таким образом, уход отдельного зарубежного производителя не приведет к сокращению ассортимента и даст возможность российским маркам занять освободившуюся нишу", – добавили в Минсельхозе.
В ведомстве рассказали, что российские предприятия в достаточной степени обеспечены производственными мощностями, поэтому могут закрыть потребности России, в том числе в шоколаде. Отмечается, что РФ стала и "заметным игроком на экспортных рынках".
Ранее стало известно, что производитель шоколада и других кондитерских изделий Lindt&Spruengli покидает российский рынок. В компании заявили, что поддержат российских сотрудников и выполнят все требования местного законодательства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: