Уход Lindt с рынка РФ не приведет к сокращению ассортимента – Минсельхоз

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Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что компания Lindt&Spruengli AG занимала незначительную долю российского рынка по своей категории продукции, передает ТАСС.

По оценкам ведомства, производитель шоколада занимал малую часть высокого ценового сегмента.

"Вместе с тем многие отечественные компании производят премиальный шоколад, не уступающий иностранным брендам по вкусовым характеристикам и качеству. Таким образом, уход отдельного зарубежного производителя не приведет к сокращению ассортимента и даст возможность российским маркам занять освободившуюся нишу", – добавили в Минсельхозе.

В ведомстве рассказали, что российские предприятия в достаточной степени обеспечены производственными мощностями, поэтому могут закрыть потребности России, в том числе в шоколаде. Отмечается, что РФ стала и "заметным игроком на экспортных рынках".

Ранее стало известно, что производитель шоколада и других кондитерских изделий Lindt&Spruengli покидает российский рынок. В компании заявили, что поддержат российских сотрудников и выполнят все требования местного законодательства.