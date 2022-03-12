Ferrero приостанавливает все второстепенные виды деятельности в России

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Итальянская компания Ferrero приостанавливает все второстепенные виды деятельности на территории России. Об этом сообщается в заявлении компании.

Как уточняется, ограничения коснутся акций и рекламы.

Ранее о прекращении деятельности в России объявила американская компания Mars. Речь идет об инвестициях в бизнес, а также импорте и экспорте продукции. Вся прибыль от российского бизнеса будет направлена на гуманитарную помощь. Дальнейшие решения компания будет принимать в соответствии с развитием ситуации вокруг Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.