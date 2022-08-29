Производитель шин Nokian Tyres начал искать покупателей на свой завод в РФ – СМИ

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Финский производитель шин Nokian Tyres начал искать покупателей для своего российского бизнеса. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По их словам, компания собирает предложения на покупку завода во Всеволожске Ленинградской области, который является основным активом финской компании, до начала сентября.

Источники отметили, что на покупку претендуют несколько инвесторов, среди которых связанные с "Татнефтью" структуры, а также владелец AEON Роман Троценко. Первая компания выпускала ранее шины Kama Tyres, однако после западных санкций продала бизнес. Активы же AEON состоят из региональных аэропортов, предприятий речного транспорта и производителя азотных удобрений "СДС–Азот".

"Согласованной или подтвержденной информации по заданным вами вопросам нет", – ответили в Nokian Tyres на соответствующий запрос "Коммерсанта".

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров рассказал, что совокупные инвестиции компании по производству шин с 2014 по 2021 годы составила более 300 миллионов евро. По его словам, в начале 2022 года стоимость предприятия находилась на уровне не менее 400 миллионов евро. Сейчас же, выразил мнение Бурмистров, компании придется предоставлять скидки.

Nokian Tyres объявила об уходе с российского рынка в конце июня. В организации уточнили, что такое решение было принято в связи с ситуацией на Украине и последующим ужесточением антироссийских ограничений.

Позже гендиректор Nokian Tyres Russia Андрей Пантюхов рассказал, что компания рассматривает возможность продолжения операционной деятельности в РФ в автономном режиме. Тогда он выразил надежду, что принятие соответствующего предложения менеджмента Nokian Tyres позволит предприятию продолжить операционную деятельность в России.

