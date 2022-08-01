Завод "Континентал Калуга" возобновил работу

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Российский завод марки шин Continental 1 августа 2022 года возобновил работу в Калуге. Об этом сообщает агентство "Автостат".

В пресс-релизе компании уточнили, что план работы будут корректировать с учетом потребностей в шинах российских автопроизводителей и дистрибьюторов. Процесс производства построят с учетом логистических возможностей, доступности сырья и других факторов, которые могут повлиять на выпуск продукции.

Уточняется, что завод "Континентал Калуга" открыли в октябре 2013 года. Предприятие предполагает производство 4 миллионов шин ежегодно с возможностью увеличения объема до 16 миллионов. Завод выпускает зимние и летние шины для легковых и легкогрузовых автомобилей 3 брендов компании: Continental, Gislaved и Matador.



Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о возобновлении работы завода немецкого производителя шин и автозапчастей Continental, расположенного в регионе. Он уточнил, что на заводе вели перестройку логистических цепочек и осуществляли поиск новых поставщиков.

До этого стало известно, что производители шин премиум-класса Michelin и Nokyan Tyres ушли из России. Клиенты компании были вынуждены искать альтернативу.

