Производители шин премиум-класса Michelin и Nokyan Tyres уходят из России. Тысячи клиентов вынуждены искать альтернативу.

Кто заменит уходящих производителей покрышек? Сколько сейчас стоит комплект резины? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.