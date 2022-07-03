СК РФ возбудил дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода, сообщается на сайте СК РФ.

Дело было возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух и более лиц".

Также в рамках уголовного дела были назначены экспертизы. Следователям предстоит установить причастных к данному преступлению.

В ночь на 3 июля в Белгороде была слышна серия взрывов, а также зафиксирован пожар в жилом доме. Позже стало известно, что повреждения получили порядка 50 домов, погибли три человека, еще четверо пострадали. Количество жертв затем увеличилось до четырех. Причиной инцидента стало срабатывание средств ПВО.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

