Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Хотмыжска

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские военные обстреляли приграничный поселок Хотмыжск в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Хотмыжск Грайворонского горокруга. Главное, что никто из мирных жителей не пострадал", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела в трех домах были выбиты окна, а также повреждены крыши и заборы. В настоящее время на месте работает оперативная группа.

"Продолжается подомовой обход территории. Постараемся завтра начать восстановительные работы", – добавил губернатор.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что в результате совершенного 6 июня обстрела поселка Теткино пострадал двухэтажный жилой дом и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. По его словам, также есть повреждения на территории сахарного завода.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

