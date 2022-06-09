Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Хотмыжска

09:16
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские военные обстреляли приграничный поселок Хотмыжск в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Хотмыжск Грайворонского горокруга. Главное, что никто из мирных жителей не пострадал", – написал Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате обстрела в трех домах были выбиты окна, а также повреждены крыши и заборы. В настоящее время на месте работает оперативная группа.
"Продолжается подомовой обход территории. Постараемся завтра начать восстановительные работы", – добавил губернатор.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что в результате совершенного 6 июня обстрела поселка Теткино пострадал двухэтажный жилой дом и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. По его словам, также есть повреждения на территории сахарного завода.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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