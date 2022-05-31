Власти Курской области объяснили произошедшие минувшей ночью хлопки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман прокомментировал хлопки, которые были слышны минувшей ночью. Он рассказал, что ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.

"Сильные хлопки, похожие на взрывы, были связаны с работой нашего боевого самолета", – написал Лисман в своем телеграм-канале.

Накануне губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что дополнительный контингент ВС РФ и вооружение направили на границу Курской области с Украиной. По его словам, властями предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности местного населения.

С начала спецоперации населенные пункты Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Так, 26 мая была обстреляна окраина села Ворожба в Суджанском районе. В результате несколько домов, в том числе здание школы, получили повреждения. Также из-за обстрела пострадал учитель.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

