Три человека погибли в результате ЧП в Белгороде – губернатор

08:24
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
В результате ЧП в Белгороде погибли три человека, четверо получили травмы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, также в медучреждение были доставлены двое: мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок. Еще двоим врачи оказали помощь на месте.
"Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью", – сообщил губернатор.
Он уточнил, что в случае необходимости жители региона получат помощь.
До этого Гладков отметил, что в Белгороде загорелся жилой дом на улице Маяковского, при этом, в городе была слышна серия громких звуков.
В настоящее время выясняются причины случившегося. Губернатор предположил, что на месте могло сработать средство ПВО.
Ранее обстрелу со стороны Украины подверглось село Нехотеевка в Белгородской области. В результате происшествия пострадал один мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение голени.
Также при обстреле были повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Губернатор Белгородской области сообщил о трех погибших в результате ЧП
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