Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в понедельник, 4 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с угрозой возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать до 12:00 5 июля.

В Московской области действует аналогичное предупреждение.

Ранее москвичам пообещали до 30 градусов в воскресенье, 3 июля. Кроме того, в этот день в столичном регионе с 10:00 до 18:00 будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Также жителей столицы предупредили о высоком ультрафиолетовом индексе днем. В связи с высокими температурами горожанам посоветовали защищать открытые участки тела с помощью солнцезащитного средства и выбирать легкую одежду из натуральных тканей.

