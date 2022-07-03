Москвичи заполонили городские пляжи на фоне жары

Пляжи Москвы и Подмосковья переполнены из-за жары. Активизировались и предприниматели: они предлагают отдыхающим покататься на "бананах" и "ватрушках", посмотреть на водоем с высоты птичьего полета.

Насколько безопасен такой отдых? Проверяют ли такие аттракционы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

