В Новой Москве за 10 лет построено и реконструировано 335 км дорог

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

За 10 лет в Троицком и Новомосковском округах возвели и отремонтировали 335 километров дорог. До 2024 года планируется создать еще около 90 километров дорог и более 20 искусственных сооружений, сообщает пресс-служба мэра и кабмина Москвы.

"В 2012–2022 годах в ТиНАО и на прилегающих территориях построено и реконструировано 335 километров дорог, в том числе 68 искусственных сооружений и 37 пешеходных переходов", – отмечается в сообщении.

Основными объектами строительства и ремонта стали Калужское шоссе, Варшавское шоссе, участок от Проектируемого проезда № 728 до обводной дороги в Подольске, участок ЦКАД.



"В планах до 2024 года – строительство и реконструкция еще 86 км дорог, в том числе 21 искусственное сооружение и девять пешеходных переходов", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО за 10 лет построили 140 школ, в том числе и самую большую школу в стране. Отмечается, что данное учреждение можно назвать городом профессий – здесь есть лаборатории, IT-классы и кабинеты профессиональной подготовки нового поколения.

Кроме того, в ТиНАО до конца текущего года должны открыться новые спортивные объекты. Для активного отдыха построят почти 30 спортивных объектов, на базе которых будет столько же бассейнов. Также в планах – два футбольных поля и свыше десяти физкультурно-оздоровительных комплексов.