Новые спортивные объекты откроют в ТиНАО до конца 2022 года. Для активного отдыха построят почти 30 спортивных объектов, на базе которых будет столько же бассейнов. Также в планах два футбольных поля и свыше десяти физкультурно-оздоровительных комплексов.

О строительстве комплекса для фигурного катания и спортивного кластера – в эфире телеканала Москва 24.