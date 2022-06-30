Продажи иномарок в России упали на 84%

Продажи автомобилей Hyundai, Kia, Renault и Skoda упали на 84% по сравнению с маем прошлого года, когда реализовывали по 10 000 машин указанных марок. Такие выводы сделали аналитики.

На логистических стоянках в Подмосковье множество иномарок, которые ждут отправки в дилерские центры. Однако, по словам автоюриста Дмитрия Золотова, сейчас эти автомобили стоят мертвым грузом, так как продавать их пока никто не торопится. Машины завозят в салоны небольшими партиями, так как неизвестно, когда будут новые поставки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

