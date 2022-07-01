Еще 20 млн кв м жилья планируют построить в ТиНАО в ближайшие 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти планируют построить еще 20 миллионов квадратных метров жилья на территории Троицкого и Новомосковского административных округов к 2032 году, заявил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"За 10 лет построено более 20 миллионов квадратных метров жилья. К 2032 году, по нашей оценке, будет построено еще 20 миллионов квадратных метров", – рассказал он.

По словам Жидкина, развитие территорий ТиНАО осуществляется комплексно: параллельно с жилыми домами идет строительство поликлиник, школ, детских садов, объектов досуга и дорог. Он отметил, что за последние 10 лет транспортная ситуация в ТиНАО заметно улучшилась.

"Первый этап транспортного каркаса создан, около 400 километров дорог построено, станции метро, станции МЦД, новые дорожные развязки, путепроводы через железнодорожные пути. Почти в два раза увеличилось количество автобусных маршрутов", – добавил Жидкин.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы с 10-летним юбилеем присоединения к столице.

Территории между Киевским и Варшавским шоссе вошли в состав Москвы 1 июля 2012 года. По словам мэра, расширение города стало одним из самых сложных решений, которые ему пришлось принимать, однако сегодня Москву уже невозможно представить без новых территорий.