Фестиваль "10 лет. Новая Москва" пройдет с 1 по 10 июля на Манежной площади

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Фестиваль "10 лет. Новая Москва" пройдет с 1 по 10 июля на фестивальных локациях в центре столицы, сообщает Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Мероприятие состоится на Манежной площади и переходе между Манежной площадью и площадью Революции. Посетителей познакомят с туристическими возможностями ТиНАО. Их ждет специальная культурная и гастрономическая программа, увлекательные мастер-классы для детей и продукция предприятий Новой Москвы.
Там можно будет узнать о санаторно-курортных комплексах, возможностях организовать детский отдых, достопримечательностях округов, парках для отдыха и местах для организации рыбалки.
На Манежной площади юные гости смогут посетить Детский кружок творчества. Под руководством опытных педагогов можно будет расписать керамическую или стеклянную кружку, оформить оригинальным рисунком футболку, научиться работать с бисером, создать кино и мультфильмы, принять участие в квесте.
На сцене на Манежной площади выступят творческие коллективы из Троицкого и Новомосковского округов столицы: вокальные и творческие ансамбли, исполнители современных и русских народных песен.
На переходе между Манежной площадью и площадью Революции, а также на Новом Арбате представят фотовыставки, рассказывающие о развитии ТиНАО.
Ранее сообщалось, что в первый день фестиваля выступят лауреат всероссийских и международных конкурсов Инна Каменева и шоу-группа "Параскева". Помимо этого, зрителей ожидают выступления коллективов поселений ТиНАО – коллективы "Центр МоСТа" из Троицка, Первомайского и Мосрентгена.
1 июля исполняется 10 лет со дня присоединения к Москве новых территорий, образовавших Троицкий и Новомосковский административные округа. Их площадь – 148 тысяч гектаров. В результате площадь столицы увеличилась в 2,5 раза.
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