Участок Оранжерейной улицы перекроют 3 июля из-за Крестного хода

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Участок Оранжерейной улицы перекроют 3 июля с 11:30 до 12:00 из-за Крестного хода, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Ведомство отметило, что речь идет об участке от Большой Косинской до Салтыковской улицы.

Ранее Дептранс предупредил, что автомобильное движение на участке Большого Гнездниковского переулка (от дома 6 до дома 9) будет перекрыто с 23:00 1 июля до 06:00 20 июля. Там будут проводиться работы по благоустройству.

Отмечается, что полностью перекрыть движение вынуждает большое количество инженерных коммуникаций. Информационные щиты подскажут автомобилистам возможные маршруты объезда.