Движение перекроют на Большом Гнездниковском переулке до 20 июля

В центре Москвы с вечера 1 июля перекроют движение на Большом Гнездниковском переулке. Проехать там нельзя до 20 июля.

За три недели в рамках программы благоустройства в переулке обновят канализацию, водосточную систему и освещение. А еще заменят тротуары и асфальт. Проезд к жилым домам разрешат исключительно местным жителям и спецтехнике. Для автомобилистов установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда. Для пешеходов организуют безопасный проход. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.