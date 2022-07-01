В ТиНАО построили 140 школ за 10 лет, в том числе и самую большую школу России. Образовательное учреждение может называться городом профессий, здесь есть лаборатории, IT-классы и кабинеты профессиональной подготовки нового поколения. Школу № 2070 площадью 24 тысячи квадратных метров создавали с учетом мирового опыта создания современных образовательных пространств.

О планах строительства новых школ – в эфире телеканала Москва 24.